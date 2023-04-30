مدير الجوازات يقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الصديقة القادمين من #السودان

تفقَّد مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، جوازات مطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي والطيران الخاص وقاعدة الملك عبدالله الجوية، ووقف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من جمهورية السودان.

وعبَّر عن فخره واعتزازه بما تقدمه قيادة المملكة من عمليات إجلاء وخدمات إنسانية للقادمين عبر منافذ المملكة البحرية والجوية، ناقلاً لمنسوبي "الجوازات" العاملين في المنافذ البحرية والجوية، تحيات وتقدير الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزير، وزير الداخلية، على ما يبذلونه من جهود داعمة للجهات الحكومية الشريكة، والتسهيلات المقدمة لضيوف المملكة؛ تمهيدًا لإكمال إجراءات سفرهم.