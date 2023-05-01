محلل #طقس يكشف موعد دخول فصل #الصيف فعلياً على مناطق #المملكة  

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني عن موعد دخول فصل الصيف فعليا على مناطق المملكة.

وقال في تغريدة على حسابه بـ"تويتر"، إنه يبدأ فصل الصيف وفقًا لعلم الأرصاد الجوية يوم الخميس 12 ذي القعدة 1444هـ، وهو ما يوافق الأول من شهر يونيو.

وأضاف أن فصل الصيف يبدأ، فعليا يوم الأربعاء 18 ذي القعدة 1444هـ، ويوافق 7 يونيو بظهور أول أنواء الصيف عند العرب، بينما يبدأ الصيف فلكياً بتعامد أشعة الشمس على مدار السرطان يوم الاربعاء 3 ذي الحجة 1444هـ هـ الموافق 21 يونيو "حسب تقويم أم القرى".

ولفت إلى أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي قبل دخول فصل الصيف.