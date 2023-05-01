بمشاركة #المملكة.. انطلاق الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية عدد من الدور العربية بشأن الأزمة السورية

انطلق منذ قليل ، الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية عدد من الدول العربية على رأسهم وزير الخارجية سمو الأمير فيصل بن فرحان مع وزير الخارجية السوري لبحث عودة دمشق إلى الجامعة العربية في إطار تسوية سياسية أوسع نطاقًا للحرب المستمرة منذ أكثر من عشر سنوات في سوريا.

وشهد الاجتماع حضور وزراء خارجية مصر والعراق والسعودية وسيبحث خطة أردنية لتحقيق تسوية سياسية للصراع- وفقا لـ"سكاي نيوز عربية".

ويأتي الاجتماع بعد أسبوعين من محادثات جرت في جدة بين مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق لكنها لم تتوصل إلى اتفاق على عودة سوريا المحتملة إلى الجامعة العربية.