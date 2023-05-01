ميسي يبدأ حملة الترويج للمعالم السياحية فى #السعودية

كشفت تقارير صحفية عن وصول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى السعودية فى زيارة خاصة برفقة عائلته، ومن المقرر أن يقوم بزيارة بعض الأماكن السياحية والأثرية.

وأعلنت المملكة، خلال العام الماضي، الاتفاق مع ليونيل ميسي ليصبح سفيرا للسياحة فى المملكة.

وشارك ميسي بالفعل فى حملة دعائية تروج للأماكن السياحية فى المملكة العربية السعودية، ونشر صورة لأحد المناظر الطبيعية بالسعودية عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

وعلقت صحيفة الشرق الأوسط السعودية تغزل الأرجنتيني ميسي بطل العالم لاعب باريس سان جرمان الحالي فى منشور بثه على موقع "إنستجرام" بالطبيعة فى السعودية قائلاً، "مَن كان يتوقع أن السعودية خضراء بهذا الشكل؟ أحب استكشاف عجائبها غير المتوقعة كلما أمكنني ذلك".

ونشر الإعلامي الرياضي خلف الكويكب فيديو عبر حسابه على "تويتر" يرصد تواجد ميسي فى المطار بالسعودية برفقة زوجته وأبنائه، وعلق، "سيزور الأسطورة ميسي الأماكن التاريخية والسياحية أثناء تواجده فى السعودية قبل العودة للعاصمة الفرنسية باريس".