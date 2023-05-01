القنصل _الأمريكي يشيد بحفاوة الاستقبال السعودي للعائدين من #السودان: «شكراً على الورود والهدايا» (فيديو) #عاجل

توجه القنصل الأمريكي في جدة، فارس أسعد، بالشكر إلى الشعب السعودي على حفاوة الاستقبال لرعايا بلاده القادمين من السودان.

وقال «أسعد» في تصريحات لقناة «العربية»: «سعداء بالتنسيق مع الحكومة السعودية والشعب السعودي، وتقديمهم مساعدة لنا من إجلاء رعايانا في السودان».

وأضاف: «شكراً على الورود وعلى الهدايا وعلى الاستقبال بشكل عام من الشعب السعودي، مبسوطين به كتير.. شكراً جزيلاً».

وشدد على أنه «نعمل 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع لاستكمال عمليات الإجلاء».

وصباح اليوم الإثنين، وصلت إلى جدة سفينة حربية أمريكية على متنها 308 أشخاص من رعايا 12 دولة، قادمة من السودان، ضمن الجهود التي تبذلها المملكة لإجلاء رعايا الدول الصديقة والشقيقة للمملكة.