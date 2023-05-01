القبض على مخالِفَين لأمن الحدود لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر في #نجران

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع سقام بمنطقة نجران على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهما تهريب مادة الحشيش المخدر. وبالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، تم القبض على مستقبليها، وهما مواطنان، ثم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود «994»، أو برقمي «911» في مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، علاوة على رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات «995»، أو عبر البريد الإلكتروني «[email protected]».

وستُعَالج جميع البلاغات بسرية تامة.