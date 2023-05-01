إحباط محاولة تهريب 428 كيلو #حشيش و128 قرص #إمفيتامين في #جازان

أحبطت عملية أمنية مشتركة محاولة تهريب (428.8) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، و(128) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر في محافظة جزيرة فرسان كانت معدّة للنقل والترويج في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

وتضافرت جهود إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة جازان، بالتنسيق مع المديرية العامة لحرس الحدود والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، في القبض على (6) متهمين، وهم (3) مقيمين من الجنسية اليمنية ومقيمان من الجنسية المصرية ومواطن، لتهريبهم ونقلهم وتلقيهم المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم مبلغ (470,950) ريالًا وهواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة