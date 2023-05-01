بلد عربي يسجل أعلى معدل تضخم غذائي في العالم

سجل بلد عربي أعلى معدل تضخم في أسعار الغذاء حول العالم.

وجاء لبنان في صدارة قائمة «أعلى بلدان العالم في معدلات تضخم أسعار الغذاء»، الصادرة في تقرير للبنك الدولي، وذلك بمعدل 261% كنسبة تغير سنوية، خلال الفترة ‏الممتدة بين نهاية فبراير 2022، وحتى نهاية فبراير 2023.

وحلت زيمبابوي ‏في المرتبة الثانية بنسبة 128%، ثم الأرجنتين ثالثاً بـ 107%، وإيران رابعاً 73%، وتركيا خامساً 67%، ومصر سادساً 63%، ورواندا سابعاً 63%، وسورينام ثامناً 59%، ولاوس تاسعاً 51%، وغانا عاشراً 51%.

وبالنسبة إلى ما يخص نسبة التضخم الحقيقي، بلغت نسبة ‏التغير السنوية في أسعار الغذاء داخل لبنان 71%، خلال الفترة ‏المذكورة، يليه زيمبابوي بنسبة 40%، ورواندا بنسبة ‏‏32%، ومصر بنسبة 30%.‏