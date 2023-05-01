لصوص_الحرب.. سرقة 4 آلاف طن من مساعدات #الأمم_المتحدة إلى #السودان

سُرق حوالي 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية المقدمة إلى السودان، ضمن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة، وفق ما أفاد به مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس.

وقال «بيرتس» لوكالة «سماي نيوز» البريطانية: «معظم المساعدات الإنسانية التي كانت في مستودعاتنا سُرقت، وتم نهب جميع مخازن برنامج الأغذية العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من المنظمات في دارفور، ونتيجة لذلك فقد برنامج الغذاء العالمي حوالي 4000 طن من المساعدات الإنسانية».

وشدد المسؤول الأممي على ضرورة وقف إطلاق النار، لاستئناف أنشطة برنامج الغذاء العالمي في السودان، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمواطنين.