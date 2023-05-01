روسيا تقصف مركزا للسكك الحديدية في أوكرانيا

أطلقت روسيا، قذائف على أهداف في أنحاء أوكرانيا، في ثاني ضربة جوية كبيرة خلال ثلاثة أيام، مما أدى إلى اندلاع حريق هائل في إحدى المناطق الواقعة جنوب شرق البلاد.

وشهدت الليلة الماضة إصابة 34 شخصا وتضرر عشرات المنازل، حسبما قال مسؤولون، اليوم الاثنين.

وقالت أوكرانيا: إنها نجحت في إسقاط 15 من بين 18 صاروخا، لتحمي سماء العاصمة كييف ومدنا رئيسية أخرى دوت فيها صفارات الإنذار.

ولم تقع أضرار واسعة النطاق سوى في مدينة بافلوهراد، وهي مركز للسكك الحديدية خلف الجبهتين الجنوبية والشرقية.

ونشر مسؤول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا المحتلة صورا للحريق الضخم من داخل مدينة بافلوهراد، وقال إن قوات روسية قصفت أهدافا عسكرية هناك.