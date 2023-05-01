اتفاقية بين #مدينة_محمد_بن_سلمان و «لو كوردون بلو» لتطوير المواهب السعودية

تستهدف الاتفاقية التي وقّعتها مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، مع معهد لو كوردون بلو العربية للتعليم، أحد المراكز التعليمية الرائدة في العالم ضمن مجموعة لي كوردن بلو لفنون الطهي ومعاهد إدارة الضيافة، تعزيز التعاون مع دعم وتطوير المواهب السعودية في مجال فنون الطهي محليًا وعالميًا، وإنشاء معهد في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية بالرياض.

ويأتي تأسيس "معهد لو كوردون بلو العربية للتعليم" ضمن جهود هيئة فنون الطهي لرفع كفاءة قطاع فنون الطهي في المملكة، من خلال إتاحة الخبرات العالمية لتكون في متناول المهتمين والممارسين لفنون الطهي، وتوفير خيارات تعليمية مرموقة عبر استقطاب أعرق أكاديميات ومعاهد الطهي والضيافة إلى المملكة.

ووُقّعت الاتفاقية بحضور الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية ديفيد هنري، والرئيس والمدير التنفيذي للو كوردن بلو أندريه كوانترو، والرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة بدر.

وأكد الرئيس التنفيذي لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية أن لو كوردون بلو ستحافظ على أهداف المدينة ورؤية السعودية 2030؛ من خلال توفير فرص وفيرة للمواهب السعودية تساعدهم على تحقيق طموحاتهم الإبداعية مع جذب المواهب العالمية.

بدورها أشارت الرئيس التنفيذي لهيئة فنون الطهي ميادة بدر إلى أن الطهاة السعوديين مبدعين في الأساس، وستساعدهم مدرسة الطهي على صقل مهاراتهم الأساسية والكلاسيكية.

وقال الرئيس والمدير التنفيذي للو كوردون بلو أندريه كوانترو: إن مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، هي المكان المثالي للمدرسة التي ستكون الأولى في المملكة العربية السعودية، والتي ستُمكّن المستفيدين منها من اكتساب الخبرات الثقافية المتنوعة في مجال الطهي.