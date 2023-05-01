1.5 مليون طن سنويًا.. توقيع اتفاقية لإنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في #السعودية

أعلنت كل من «أرامكو السعودية»، وشركة «باوشان» للحديد والصلب المحدودة «باوستيل»، تكتل الصُّلب الرائد في العالم ومقرها الصين، وصندوق الاستثمارات العامة، اليوم، توقيع اتفاقية مساهمين لإنشاء أكبر مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة، مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة وشروط الإغلاق.

ومن المتوقع أن يكون مقر المشروع المشترك في مدينة «رأس الخير» الصناعية، التي تُعد إحدى المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع الجديدة، التي أعلنها مؤخرًا الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وستتكامل في مشروع المجمع المشترك نقاط القوة التي تتيحها منظومة «أرامكو السعودية» المتفردة في الطاقة والخدمات الصناعية، وخبرة شركة «باوستيل» العريقة في صناعة الألواح الفولاذية، وخبرات صندوق الاستثمارات العامة المالية والاستثمارية القوية، وسيكون المجمع الأول من نوعه في المملكة ومنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يوفر منظومة لصناعة الصلب في المنطقة، ويهدف المشروع إلى تعزيز قطاع التصنيع المحلي من خلال توطين إنتاج ألواح الفولاذ الثقيلة، ونقل المعرفة، وخلق فرص للتصدير.

ومن المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية من الألواح الفولاذية للمجمع ما يصل إلى 1.5 مليون طن سنويًا، وسيتم تجهيز المنشأة كذلك بمرافق متميزة، تتضمن فرن حديد الاختزال المباشر الذي يتم تشغيله بالغاز الطبيعي، إلى جانب فرن القوس الكهربائي، والذي يهدف إلى تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من عملية تصنيع الحديد بنسبة تصل إلى 60% مقارنة بفرن الصّهر التقليدي، وسيكون مصنع الاختزال المباشر للحديد متوافقًا مع الهيدروجين دون الحاجة إلى تعديلات المعدات الرئيسة، ما يتيح إمكانية التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة قد تصل إلى نحو 90% مستقبلًا.

وقال رئيس «أرامكو السعودية» كبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر: «نحن سعداء أن نوقع هذه الاتفاقية اليوم لتأسيس مجمع تصنيع الألواح الفولاذية، الذي من المتوقع أن يكون إضافة مهمة وركيزة جديدة من ركائز الصناعة في المملكة، بعد رحلة استمرت عدة سنوات في إجراء الدراسات وتحديد الشركاء والأسواق، فالألواح الفولاذية تعتبر من المنتجات الإستراتيجية التي تدخل كمكوّن أساس في صناعات شتّى، مثل: خطوط الأنابيب، والخزانات، وأوعية الضغط في المعامل، وبناء السفن والصناعات البحرية سواء التجارية أو العسكرية. والتي حاليًا يتم استيرادها من الخارج».

وأضاف: «بعد إنشاء هذا المصنع، فإنه يهدف إلى تلبية احتياجات المملكة والمنطقة، ونتطلع لتصدير جزء من هذا المنتج الإستراتيجي الذي سيتم إنتاجه في رأس الخير، آخذين في الاعتبار مع شركائنا المرموقين أعلى المعايير الفنية ومعايير الاستدامة البيئية. ومن المتوقع أن يكون للمشروع أثر إيجابي على توطين سلاسل الإمداد للشركة ما يعزز موثوقيتها، بالإضافة إلى التأثير الإيجابي على نمو وتنويع الاقتصاد المحلي، وتوليد فرص عمل للسعوديين، وخلق قيمة إضافية لشركتنا وشركائنا».

وذكر نائب المحافظ رئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، يزيد الحميّد، أن صندوق الاستثمارات العامة يعمل على تنويع الاقتصاد السعودي عبر استكشاف الفرص الاستثمارية، وتمكين القطاعات الإستراتيجية الرئيسة في السوق المحلية.

وأضاف: «تهدف هذه الشراكة إلى تطوير منشأة متكاملة لتصنيع الألواح الفولاذية التي من شأنها تعزيز التنمية الصناعية في المملكة وتمكين دورها كمورّد في صناعة الصلب، كما تتماشى مع توجهات صندوق الاستثمارات العامة الهادفة لبناء شراكات إستراتيجية جديدة محليًا وعالميًا، وتوطين التقنيات والمعرفة، وتمكين القطاع الخاص، إضافة لاستحداث المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في السوق المحلية»، لافتاً إلى أنه منذ عام 2017، استثمر صندوق الاستثمارات العامة في 13 قطاعًا جديدًا، كما أسس 77 شركة جديدة محليًا.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة «باوستيل»، زو جيشين، إن هذا المشروع يمثّل ممارسة نشطة من قبل «باوستيل» لاستكشاف مسارات منخفضة الكربون لصناعة الصلب، وهو إنجاز كبير في تعزيز إستراتيجية نموها على الصعيد الدولي، وهو يهدف إلى الإسهام بشكل إيجابي في توطين سلسلة صناعة الصلب، وخلق فرص العمل والازدهار الاقتصادي المحلي في المملكة.

ويستهدف المشروع في الأساس تلبية احتياجات السوق السعودية، مع وجود خطط للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يُسهم في توفير فرص عمل جديدة، كما يساعد على التقليل بشكل ملحوظ من الاعتماد على الألواح الفولاذية المستوردة، ليخدم العملاء في العديد من القطاعات الصناعية الإستراتيجية، بما في ذلك تصنيع خطوط الأنابيب والحفارات والمنصات البحرية والخزانات وأوعية الضغط، وبناء السفن. كما يهدف إلى خدمة قطاعات البحرية والبناء والطاقة المتجددة.

ويحظى مشروع مجمع تصنيع الألواح الفولاذية بدعم من برنامج «شريك»، الذي يهدف إلى تعزيز تعاون أكبر بين القطاعين الخاص والعام، وخلق فرص العمل وتنمية الاقتصاد السعودي، من خلال توفير حوافز للاستثمار المحلي، وبما يتوافق مع برنامج «نماءات أرامكو»، ويسعى إلى إقامة شراكات إستراتيجية تعزز التنويع وتوسيع الاستثمار في الاقتصاد السعودي وسلسلة التوريد والاستثمارات الصناعية.