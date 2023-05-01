حرس_الحدود: السجن 15 سنة وغرامة مليون ريال لمن يسهل دخول المخالفين

قال حرس الحدود السعودي: إنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو تشغيلهم أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال بالسجن مدة تصل إلى (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء والتشهير.

وأكد أنها هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، مضيفًا في حسابه عبر "تويتر": بلاغك عمن يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة، أو من ينقلهم، أو من يوفر لهم المأوى، أو من يقدم لهم أي مساعدة، واجب وطني، وذلك على الرقم "911" في مناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، و "999" في بقية مناطق المملكة.