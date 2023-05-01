تحذير من حسابات وهمية تنتحل اسم #هيئة_السوق_المالية لسرقة الحسابات البنكية #عاجل

حذرت هيئة السوق المالية من مواقع إلكترونية وحسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي، تنتحل اسم الهيئة للإعلان عن توفر فرص وظيفية وتطلب تزويدها بحسابات بنكية.

وذكرت الهيئة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»: «تحذر هيئة السوق المالية من التعامل مع أي مواقع إلكترونية أو حسابات وهمية في وسائل التواصل الاجتماعي تنتحل اسم الهيئة للإعلان عن توفر فرص وظيفية، وتطلب تزويدها بحسابات بنكية».

وأضافت: «هذه المواقع المشبوهة هدفها الاحتيال أو الحصول على بيانات شخصية».

وأشارت إلى أن الفرص الوظيفية -حال توفرها- يتم الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي: «www.cma.org.sa».