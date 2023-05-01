بورصات_الخليج تغلق على انخفاض متأثرة بتوقعات رفع #الفائدة_الأمريكية

أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية منخفضة، اليوم الإثنين، وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سعر الفائدة، بواقع 25 نقطة أساس.

وهبط المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مع تراجع أسهم مصرف الراجحي بنسبة واحد بالمئة وتراجعت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.8 بالمئة، وهبط مؤشر دبي الرئيسي 0.2 بالمئة مع نزول أسهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.1 بالمئة.

وفي أبو ظبي، أغلق مؤشر أبوظبي الرئيسي منخفضا 0.9 بالمئة، وخسر بنك أبوظبي الأول 1.3 بالمئة، فيما ارتفع المؤشر القطري 0.9 بالمئة بفضل زيادة قدرها 2.3 بالمئة في أسهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر مصر الرئيسي اثنين بالمئة وتراجعت أسهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة.