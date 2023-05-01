انطلاق الجزء الرابع من الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية (PRO) #السعودية

انطلق يوم الجمعة الماضي الجزء الرابع من الدورة التدريبية للمدربين المحترفين الآسيوية (PRO) التي تقام في الرياض، تحت إشراف قسم التعليم باللجنة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبمشاركة 24 مدربًا بعد موافقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك بحضور عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان ومدير التعليم بالاتحاد السعودي عضو هيئة التعليم بالاتحاد الآسيوي الدكتور يحيى الشريف.

ويشارك في تقديم الدورة المحاضر الدولي السيد جون بيكوك والذي يعمل محاضرًا في الاتحادات الدولي، الأوروبي والآسيوي، كما عمل مدربًا للفئات السنية لجميع المنتخبات الإنجليزية، بالإضافة إلى المحاضر في الاتحادين الأوروبي والآسيوي السيد ستيف راوتر مدير تعليم الاتحاد الإنجليزي سابقًا، كما يشارك المحاضر في الاتحاد الأوروبي السيد نايل أورقين مدير تعليم الاتحاد الآيرلندي، يساعدهم المحاضرون السعوديون خالد القروني، خالد الفرحان، بندر الأحمدي ومشبب زياد.

وتشتمل الدورة على موضوعات رئيسية أبرزها المستجدات العالمية في تدريب كرة القدم والاتصال وطرق وأنظمة اللعب، التدريب الخططي، ووضع البرنامج التدريبي المناسب للوحدة التدريبية أسبوعيًا وشهريًا وسنويًا واستخدام أحدث التقنيات في التدريب والتعامل مع الإعلام الرياضي وإدارات الأندية والعقود الاحترافية للمدربين والعلاقة بين المدرب وجميع العاملين في بيئة كرة القدم.

ومن المقرر أن تقام المرحلة الخامسة خلال الأشهر الأربع القادمة بزيارات المحاضرين للمدربين في أنديتهم ثم يتبعها الجزء السادس والأخير خلال الفترة من 5-14 سبتمبر المقبل.

من جانبه قدم عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي رئيس اللجنة الفنية تركي السلطان شكره وتقديره لمدير أكاديمية مهد الرياضية على استضافة أعمال الدورة، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين الاتحاد السعودي وأكاديمية مهد بما يخدم كرة القدم في المملكة.