وزير #العدل توجيه بإحالة المطالبات المالية التي لا تزيد عن 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة #عاجل

وجه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإحالة جميع الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها عن 50 ألف ريال إلى مركز المصالحة.

ويأتـي توجيه معالـي وزير العدل ضمـن مبـادرة تفعيـل منظومـة المصالحـة، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني: والهادفة إلى جعل المصالحة والوساطة

خيارا لحل النزاعات.

ويسهم توجيه الدكتور الصمعاني، في تقليل تدفق القضايا إلى المحاكم، إضافة إلى تعزيز صناعة المصالحة والوساطة؛ كونها من الحلول السريعة لحل النزاعات بالتراضي، إذ يعد محضر المصالحة بعد اعتماده من مركز المصالحة، من السـندات التنفيذية