ضبط 273 مخالفاً في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن ضبط 273 حالة جديدة من مخالفي الأنظمة داخل نطاق المحمية، وإحالتهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقهم وتطبيق العقوبات النظامية.

وأوضحت الإدارة أن المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في الرعي الجائر، وإشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها، وقطع السياج، والاحتطاب، والدخول للأماكن الممنوعة والتخييم دون الحصول على تصريح بذلك، وتراوحت قيمة المخالفات ما بين 500 ريال و25 ألف ريال.

وأكدت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية أن ذلك يأتي في إطار جهود الهيئة في حماية الغطاء النباتي والكائنات الفطرية والممتلكات العامة، مما يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية في نطاق المحمية. ودعت الهيئة الجميع إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات، مؤكدة استمرارها بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات بحق المخالفين.