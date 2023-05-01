حميدتي يشكر #السعودية و #الإمارات و #أمريكا على مساعي إنهاء الحرب في #السودان

وجه الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائد قوات الدعم السريع، الشكر إلى المملكة العربية السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على مساعيها الحميدة من أجل إنهاء الحرب.

وأضاف حميدتي في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط"، أنه يوافق على الهدنة الإنسانية لكي يخفف معاناة الشعب السوداني وفتح الممرات الإنسانية.

وأوضح أن قوات الدعم السريع تسيطر على مدن العاصمة الثلاث (الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان) بشكل شبه كامل.

وقال حميدتي: "هناك من يسعى إلى تحويل الحرب إلى حرب أهلية، وهم بالطبع قيادات القوات المسلحة، ومن خلفهم المتطرفون من فلول النظام البائد".