القبض على 4 أشخاص لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر في #حائل

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة حائل على (4) مواطنين؛ لترويجهم مادة الإمفيتامين المخدر والممنوعات، وقد تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم لجهه الاختصاص.

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