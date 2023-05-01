جماهير #باريس _سان_جيرمان تهاجم فريقها: لماذا نحترمكم؟.. غادروا

هاجمت جماهير نادي باريس سان جيرمان فريقها اليوم الاثنين 1 مايو 2023، أمام مقر التدريب، بسبب النتائج السيئة التي يمر بها الفريق في الفترة الماضية

ورفعت جماهير باريس سان جيرمان لافتات من أمام مقر تدريبات الفريق اليوم الاثنين، وكتبوا عليها: "لا أحد أصبح يحترمكم، لماذا نفعل ذلك؟"، "أنتم لا تمثلون بأي شيء مدينتنا، غادروا الفريق"

ويمر فريق باريس سان جيرمان بفترة عصيبة، حيث خرج من بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 بعد الهزيمة أمام فريق بايرن ميونخ في مجموع مباراتي الإياب والذهاب.

وتلقى باريس سان جيرمان هزيمة من نظيره فريق لوريان، أمس الأحد في اللقاء الذي جمع بينهما في إطار مواجهات مسابقة الدوري الفرنسي، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف على أرضية ستاد بارك دي برانس معقل الفريق الباريسي.