القبض على مقيمين لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو” في #الدمام

قبضت الإدارة العامة للمجاهدين بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية على مقيمين من الجنسية السورية لترويجهما مادة الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما لجهة الاختصاص.

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