“ماجد الفطيم” تعلق العمل بمشروع #مول_السعودية في #الرياض

أعلنت مجموعة ماجد الفطيم الإماراتية، تعليق العمل في مشروع بناء "مول السعودية" الواقع في مدينة الرياض، وفق مجلة "ميد".

ويقع مشروع "مول السعودية" على طريق الثمامة بحي النرجس وتقدر قيمته بنحو 6 مليارات ريال ويضم أكثر من 600 متجر بمساحة تأجيرية تبلغ 300 ألف م².

وكان من المقرر افتتاح المول بنهاية عام 2025، وسيبلغ عدد العمالة خلال الإنشاءات 100 ألف شخص، وسيوفر 24 ألف وظيفة عقب افتتاحه.

وفي يونيو 2021، أعلنت "ماجد الفطيم"، منحها عقدًا مدته أربع سنوات لشركة استشارات البنية التحتية العالمية (أيكوم) لتقديم خدماتها الاستشارية الرائدة لمشروع تطوير "مول السعودية" المزمع تشييده ضمن المخطط الرئيسي لمشروع تطوير "شمال الرياض"، والذي ينتظر عند افتتاحه أن يقدم إضافة نوعية وعالمية المستوى لمقومات ومواقع الجذب السياحي والترفيهي في العاصمة السعودية.