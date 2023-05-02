سيستغرق أكثر من 4 ساعات.. #المملكة تشهد خسوفاً للقمر الجمعة المقبلة  

تشهد سماء المملكة مساء الجمعة المقبلة، خسوفاً للقمر من نوع "خسوف شبه الظل"".

وهو أحد أنواع الخسوف القمري التي لا يسقط خلالها على القمر ظل الأرض بل ينحجب جزء من ضوء الشمس عن سطح القمر، وفيه تكون إضاءة القمر أقل بـ10% من المعتاد.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء ملهم هندي أنه عند حدوث كسوف شمسي لا بد أن يسبقه أو يتبعه خسوف للقمر وذلك لصغر الزاوية بين الشمس والقمر.

وأضاف: "حدث كسوف شمسي نهاية رمضان، وقد تم رصده في أستراليا وجنوب شرق آسيا، وكان نوعه هجين حيث كان يجمع بين أنواع الكسوف الثلاثة: الكلي والجزئي والحلقي".

وتابع هندي: "يستغرق خسوف شبه الظل 4 ساعات و17 دقيقة"، مبيناً أن الخسوف سيبدأ في تمام الساعة 6:14 عصر الجمعة ويصل ذروته الساعة 8:24 مساءً وينتهي في الساعة 10:31 ليلاً.