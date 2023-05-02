إضراب شامل في المحافظات الفلسطينية تنديدا باستشهاد الأسير #خضر_عدنان

أعلنت القوى الوطنية الفلسطينية عن الدخول في إضراب شامل بكافة المحافظات، اليوم الثلاثاء؛ تنديداً باستشهاد الأسير خضر عدنان، بعد استمرار إضرابه عن الطعام، لمدة 87 يوما رفضا لاعتقاله.

وكان عدنان، قد أعلن إضرابه المفتوح عن الطعام منذ لحظة اعتقاله في الخامس من فبراير الماضي، بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال منزله في جنين، وفقا لـ «وكالة الأنباء الفلسطينية».

وكانت سلطات السجون الإسرائيلية قد أعلنت أن خضر عدنان القيادي بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية قد توفي الثلاثاء، في سجن إسرائيلي بعد إضراب عن الطعام استمر 87 يوماً.