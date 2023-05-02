ناقوس خطر.. مسؤول بـ”#الصحة”: 68% من المواطنين بالمملكة مصابون بالسمنة #عاجل

دق قائد جراحة السمنة في وزارة الصحة الدكتور محمد أبو خاطر، ناقوس الخطر بشأن ارتفاع نسبة المصابين بالسمنة المفرطة بين المواطنين في المملكة.

وأكد في لقاء مع "الإخبارية " اليوم الثلاثاء، أنه بحسب آخر إحصائية لمنظمة الصحة العالمية فإن 68% من المواطنين يعانون من السمنة، بينما 33% يعانون من السمنة المفرطة، مشددا على أنها احصائيات عالية.

وأشار إلى أن هناك ارتباط وثيق بين الإصابة بالسمنة والإصابة بالسكري من الدرجة الثانية.