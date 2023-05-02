ضبط 2200 رُتبة عسكرية وشعارات مخالفة داخل عددٍ من محال الخياطة والملابس في #الرياض (صور)

ضبطت اللجنة الأمنية في إمارة منطقة الرياض لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية، اليوم، أكثر من 2200 رتبة عسكرية، في عددٍ من محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بمدينة الرياض، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات النظامية حيال تلك المحال.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر، بناءً على توجيهات ومتابعة الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

ونُفذت الجولة التفتيشية بمشاركة وزارة التجارة، ومكتب العمل في منطقة الرياض، ووزارة الحرس الوطني، وشرطة منطقة الرياض، ورئاسة أمن الدولة، وجوازات منطقة الرياض.