تحركات محدودة لـ #الأسهم_الأوروبية قبل رفع #أسعار_الفائدة

تحركت الأسهم الأوروبية في نطاق محدود، اليوم الثلاثاء، قبل قرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، والبنك المركزي الأوروبي الخاصة برفع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس غدا الأربعاء، لكن سيظل المستثمرون يترقبون ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي سيشير إلى التوقف عن رفع أسعار الفائدة بعد مايو.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، مع قيادة أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا مكاسب المؤشر وارتفاعها 1.2 بالمئة و0.8 بالمئة على الترتيب، وانخفضت أسهم شركات النفط والغاز 0.9 بالمئة، مقتفية أثر أسعار النفط.

وقفز سهم إتش.إس.بي.سي هولدنجز 3.9 بالمئة بعدما فاقت الأرباح الفصلية التوقعات وتضاعفت لثلاثة أمثالها لأن رفع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم زاد من دخل البنوك.

وزاد سهم إلكترولوكس 6.6 بالمئة وكان الرابح الأكبر على المؤشر بعد تقارير عن اقتراب مجموعة ميديا الصينية من استحواذ محتمل على الشركة السويدية لتصنيع الأجهزة المنزلية.

وفي الوقت نفسه، تراجع سهم شركة بي.بي ثلاثة بالمئة بعد أن قلصت الشركة خطة لإعادة شراء الأسهم لكنها حققت أرباحا خمسة مليارات دولار في الربع الأول من 2023 بزيادة عن الأشهر الثلاثة السابقة.