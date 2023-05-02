الإناث 93.3%.. ارتفاع استخدام السعوديين للإنترنت إلى 94.3%

كشفت نشرة «نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م»، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى 94.3% في عام 2022م.

وارتفعت نسبة استخدام الأفراد «15 سنة فأكثر» للإنترنت إلى 94.3%، بارتفاع قدره 1.4% عن عام 2021، وكانت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95% بينما بلغت نسبة الإناث 93.3%.

وشكلت نسبة السعوديين 93.6%، وغير السعوديين 95.2%، فيما بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية نفاذ إلى الإنترنت 96.5%، ونسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب 57.4%.

وجاءت «المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي» في صدارة مجالات استخدام الأفراد «15 سنة فأكثر» للإنترنت، وذلك بنسبة 92.8% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، بواقع 92.9% للذكور، و92.6% للإناث.

وبلغت نسبة الأفراد «15 سنة فأكثر» الذين اشتروا سلع وخدمات عن طريق الإنترنت 59.7% من إجمالي مستخدمي الإنترنت لعام 2022، وكانت نسبة شراء الذكور 58.8 %، والإناث 60.9%. وجاءت الملابس، والأحذية والسلع الرياضية في صدارة الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت، بنسبة 77.2% من إجمالي المشترين.