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الإناث 93.3%.. ارتفاع استخدام السعوديين للإنترنت إلى 94.3%

2 مايو 2023 · < 1 minute
Emirati and Western businessmen checking content on a tablet and explaining something to each other.

كشفت نشرة «نفاذ واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات للأسر والأفراد لعام 2022م»، الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع نسبة استخدام الأفراد للإنترنت في المملكة العربية السعودية إلى 94.3% في عام 2022م.

وارتفعت نسبة استخدام الأفراد «15 سنة فأكثر» للإنترنت إلى 94.3%، بارتفاع قدره 1.4% عن عام 2021، وكانت نسبة استخدام الإنترنت للذكور 95% بينما بلغت نسبة الإناث 93.3%.

وشكلت نسبة السعوديين 93.6%، وغير السعوديين 95.2%، فيما بلغت نسبة الأسر التي لديها إمكانية نفاذ إلى الإنترنت 96.5%، ونسبة الأسر التي لديها جهاز حاسوب 57.4%.

وجاءت «المشاركة في شبكات التواصل الاجتماعي» في صدارة مجالات استخدام الأفراد «15 سنة فأكثر» للإنترنت، وذلك بنسبة 92.8% من إجمالي مستخدمي الإنترنت، بواقع 92.9% للذكور، و92.6% للإناث.

وبلغت نسبة الأفراد «15 سنة فأكثر» الذين اشتروا سلع وخدمات عن طريق الإنترنت 59.7% من إجمالي مستخدمي الإنترنت لعام 2022، وكانت نسبة شراء الذكور 58.8 %، والإناث 60.9%. وجاءت الملابس، والأحذية والسلع الرياضية في صدارة الأكثر شراءً عن طريق الإنترنت، بنسبة 77.2% من إجمالي المشترين.