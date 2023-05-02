سيدة تلد 3 توائم إناث بعد عقم 6 سنوات في #نجران

استقبل مستشفى الولادة والأطفال في نجران ولادة 3 توائم إناث، لسيدة في العقد الثالث من العمر، بعد عقم استمر لـ6 أعوام.

وأوضحت «صحة نجران» أن الحمل تم بمساعدة «الإخصاب المجهري»، مشيرة إلى متابعة الحالة في عيادة الحمل عالي الخطورة بواسطة استشاريي النساء والولادة.

وبينت أن الفريق الطبي المشرف على الحالة أجرى عملية ولادة قيصرية للسيدة، استغرقت ساعة، وأن أوزان التوائم تتراوح مابين (1.800 - 2.100) كجم.

وشددت على أنه تم تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية والتمريضية الضرورية للأم وأطفالها، حسب البرتوكول المعتمد والإجراءات المتبعة، بواسطة أطباء وتمريض وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة.

واختتمت بالإشارة إلى خروج الأم وتوائمها من المستشفى، وهم في أتم صحة وعافية.