بعد اكتشاف تسرب بيانات.. #سامسونج تحظر على موظفيها استخدام «#شات_جي_بي_تي»

حظرت شركة "سامسونج" على موظفيها، استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل برنامج "شات جي بي تي"، بعد اكتشاف أن موظفين لديها حملوا بيانات حساسة عبر البرنامج. وأخطرت الشركة، موظفي أحد أكبر أقسامها، أمس، بالسياسة الجديدة، وجاء فيها أن الشركة تشعر بالقلق من أن البيانات التي يتم إرسالها إلى منصات الذكاء الاصطناعي مثل "جوجل بارد" و "بينج" يتم تخزينها على خوادم خارجية، ما يجعل من الصعب استردادها وحذفها، وقد ينتهي الأمر بتسريبها لمستخدمين آخرين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن الشركة أجرت استطلاعًا، الشهر الماضي، حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي داخليا، وقالت إن 65% من المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن مثل هذه الخدمات يشكل خطرا أمنيا.

وسرب مهندسون في سامسونج، عن طريق الخطأ، أحد الأكواد الخاصة بمصدر داخلي من خلال تحميله على "شات جي بي تي"، بحسب المذكرة.