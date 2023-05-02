القبض على 11 متهماً اتخذوا منزلاً شعبياً في #سكاكا وكراً لترويج عدة أنواع من #المخدرات

قبضت دوريات الأمن في منطقة الجوف على 11 متهمًا، من بينهم 10 مقيمين من الجنسية الباكستانية إلى جانب مواطن، لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزل شعبي مجهزٍ بكاميرات مراقبة في مدينة سكاكا وكرًا لهم.

ونتج عن ذلك ضبط مادة الميثامفيتامين المخدر «الشبو»، ومادة الحشيش المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وممنوعات، وأجهزة هواتف متنقلة، وسلاحين ناريين وذخيرة وأسلحة بيضاء، ومبالغ مالية.

جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

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