ارتفاع صادرات #الغاز_الروسي إلى #أوروبا في أبريل

ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي اليومية لشركة "جازبروم" الروسية، إلى أوروبا، عبر خطوط الأنابيب، حوالي 7.5 بالمئة في أبريل، مقارنة بمارس الماضي.

ويرجع ذلك إلى تزايد عمليات النقل عبر تركيا، وأوضحت الحسابات أن متوسط الصادرات اليومي من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب ارتفع إلى 75.6 مليون متر مكعب في أبريل من 70.3 مليون متر مكعب في مارس.

ووصل إجمالي صادرات جازبروم من الغاز عبر أوكرانيا وخط أنابيب ترك ستريم إلى 2.27 مليار متر مكعب في أبريل، فيما بلغ إجمالي صادرات الغاز من جازبروم إلى أوروبا 8.14 مليار متر كعب منذ بداية العام.