أزمة بين #برشلونة و #رابطة_الدوري_الإسباني تهدد عودة #ميسي

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن رابطة الدوري الإسباني، رفضت الخطة التي قدمها مسؤولو برشلونة لرفع قيود قانون اللعب المالي النظيف عن البارسا في الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم صفوف الفريق بنجمه السابق ليونيل ميسي لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وأكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن رئيس برشلونة خوان لابورتا والمدير الرياضي ماتيو أليماني يحاولان منذ أسابيع الوصول إلى اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، بشأن حل بديل لرفع القيود عن برشلونة.

وأوضحت أن برشلونة يحتاج لتخفيض فاتورة الرواتب بقيمة 200 مليون يورو على الأقل، حتى ينجح في تسجيل العقود الجديدة للاعبيه وقيد الصفقات المحتملة، وأبرزها الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان.

وتابعت سبورت أن برشلونة عرض على رابطة الدورى الإسبانى الوفاء برقم الـ200 مليون يورو خلال 3 سنوات، لكن المقترح رفضته الرابطة برئاسة خافيير تيباس، الذي صرح أكثر من مرة بأنه حتى الآن لا يوجد اتفاق مع البارسا بشأن قيود اللعب المالي النظيف.

وأضافت "سبورت" أن رابطة الليجا رفضت أيضًا الحيلة التي لجأ لها برشلونة في الصيف الماضي، لزيادة الإيرادات من خلال بيع جزء من أصول النادي