ضبط مواطن لترويجه #الحشيش و #الشبو و #الإمفيتامين في #الشرقية

ألقت مكافحة المخدرات، القبض على مواطن بالمنطقة الشرقية، لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعةً لتنظيم التداول الطبي، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

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