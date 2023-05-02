زار حي #البجيري ودخل أحد مطاعم #الدرعية.. #ميسي يستمتع بعطلته في #السعودية (فيديو) #عاجل

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أكثر من مقطع فيديو للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية.

وزار ميسي حي «البجيري» في الدرعية، وشوهد داخل أحد المطاعم هناك، رفقة أسرته. وبدت على نجم باريس سان جيرمان سعادة بالغة، أظهرت مدى استمتاعه الكبير بقضاء عطلته مع أسرته في السعودية.

ووصل ليونيل ميسي إلى العاصمة الرياض، أمس، ورحب به وزير السياحة أحمد الخطيب، قائلاً: «أرحب بسفير السياحة السعودية ليونيل ميسي وعائلته في رحلته السياحية الثانية للسعودية»

وكتب الخطيب عبر حسابه على «تويتر»: « سعيد بزيارة ميسي وعائلته إلى السعودية للاستمتاع بوجهاتنا السياحية المتنوعة، واستكشاف تجارب أصيلة تعكس حفاوة شعبنا وكرمهم، ونرحب بالزوار من مختلف دول العالم للاستمتاع برحلة فريدة إلى المملكة».