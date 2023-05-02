لبنان يثمن دور #السعودية المحوري في تثبيت #الهدنة اليمنية

ثمنت وزار الخارجية اللبنانية الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في تثبيت الهدنة اليمنية، ودعم الجهود الأممية الهادفة للوصول الى حل سياسي شامل في البلد الشقيق.
وذكرت الوزارة في بيان: «تثمن وزارة الخارجية والمغتربين دور المملكة العربية السعودية المحوري في تثبيت الهدنة اليمنية، ووقف إطلاق النار، ودعم عملية تبادل الأسرى».
وأضافت: «كذلك تدعم وتقدر الوزارة المساعي السعودية المستمرة ومعاونة المملكة للجهود الأممية الهادفة للوصول الى حل سياسي شامل ومستدام ينهي الأزمة اليمنية، من خلال الحوار بين كل المكونات اليمنية، بما يحقق الاستقرار، ويضمن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، ويرفع المعاناة عن شعبه، ويحقق تطلعات الأخوة اليمنيين وطموحاتهم المشروعة بالتنمية والرخاء والسلام».