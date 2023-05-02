بعد #فيديو للمدينة الثلجية خطف القلوب.. #نيوم تسأل: «أيهما ستزور: #سندالة أم #تروجينا ؟».. ومتابعون: «كلاهما ساحر»

تنوعت اختيارات المواطنين بين وجهتي «سندالة» و«تروجينا» في مدينة نيوم، لقضاء العطلة مستقبلاً، وسط تأكيدات بأن كليهما يستحق الزيارة، نظراً لما تمتلكانه من مقومات سياحية ساحرة.

وجزيرة «سندالة» هي إحدى جزر البحر الأحمر، وأولى وجهات «نيوم» للسياحة البحرية الفاخرة ونوادي اليخوت على البحر الأحمر، أما «تروجينا» فهي وجهة عالمية للسياحة الجبلية الجديدة في «نيوم»، وكلاهما أعلن إنشائه الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وانتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر عرضا نموذجياً مبدئياً حول الشكل الذي ستكون عليه «تروجينا»، بعد الانتهاء من تنفيذها.

وأظهر مقطع الفيديو أن المشروع سيكون بمناظر جمالية وإبداعية وساحرة، مع وجود مساحة للتزلج على الجليد، وأشكال رائعة من الملاهي والأماكن الترفيهية.

ومع التفاعل الكبير مع مقطع الفيديو، سأل الحساب الرسمي لمدينة «نيوم» على «تويتر»: «أيّ منطقة من نيوم ستختار لقضاء عطلتك مستقبلاً؟»، وحدد خيار «الإعجاب» حال كان الاختيار «تروجينا»، و«إعادة التغريد» حال تفضيل «سندالة».

ولقت التغريدة تجاوباً كبيراً من قبل المغردين، الذين أشادوا بالمشروعين وما سيوفرانه من عوامل جذب سياحية كبيرة، ليس للسعودييين فقط، بل لجميع الراغبين في قضاء تجربة استثنائية من كل دول العالم.

وتسائلت الغالبية عن موعد بدء الحجز في المشروعين، وطريقة الحجز، مشددين في الوقت ذاته على أن كليهما يستحق الحجز وكفيل بقضاء وقت وعطلة تُخلد في ذاكرة أي زائر.

وسأل أحد المغردين عن موعد بدء الحجز في «سندالة»، ورد الحساب الرسمي لمدينة «نيوم»: «من المتوقع أن تبدأ سندالة في استقبال الزوار في مطلع عام 2024»، داعياً في الوقت ذاته إلى «متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بنا لمعرفة أي تحديثات حول المناطق الأخرى».

ومع الحيرة من تميز المشروعين وصعوبة المفاضلة بينهما، قال متابعون: «المشروع الجاهز نروح له»، بينما رأى آخرون أن «تروجينا» مناسبة لعطلات فصل الصيف، و«سندالة» لعطلات الشتاء.

بينما خلص غالبية المتابعين إلى أنهم سيزورون المنطقتين بمجرد بدء الحجز، في ظل ما تتمتعان به من سحر خلاب.