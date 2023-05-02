الرئيس التنفيذي لـ #طيران_الإمارات: لدينا طلبيات لشراء 165 طائرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة «طيران الإمارات»، تيم كلارك، اليوم، إنه لا يزال لدى الشركة مشكلات في إعادة تسيير ما تبقى من طائرات «A380» في مرحلة ما بعد جائحة فيروس «كورونا».

وأضاف «كلارك» في تصريحات لوكالة أنباء «رويترز»: «الشركة كانت تشغل حوالي 80 طائرة من طراز A380 الأسبوع الماضي، ولدينا ما بين 20 إلى 30 طائرة ما نزال نرغب في تشغيلها»، خاصة أن «الطلب سيظل قويا كماً كان، والرحلات المرتبطة بالترفيه ستشهد نمواً».

وواصل: «سلاسل الإمداد ستستجيب للطلب، وربما تصل في منتصف العام المقبل تقريباً إلى وضعها الطبيعي نوعاً ما».

وكشف أن «طيران الإمارات» لديها طلبيات لشراء 165 طائرة، وربما تطلب المزيد لاحقاً.