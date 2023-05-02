مختص يحذر: هذه الأدوية تجعل عينة #تحليل_المخدرات «إيجابية»

حذر الخبير والمدرب المعتمد والمستشار في الإدمان د.سامي الحمود، من احتمالية إيجابية تحليل المخدرات، للأشخاص الذين يتناولون مسكنات وأدوية، تحتوي على مواد "فيفادول بلص"، و"سولبادين".

وأشار إلى ظهور بعض مكوناتهما في نتائج فحص المخدرات كـ"مادة محظورة"، خاصةً أن تلك الأدوية تحتوي على الباراسيتامول، والكافيين المنبه، إضافةً إلى الكودايين، وهو مركب أفيوني.

ونصح من لديه تحليل للمخدرات، الابتعاد عن تناول الأدوية التي تحتوي على تلك المواد، قبل أسبوع على الأقل من التحليل.

وأكد أن ظهور إيجابية التحليل جراء هذه المواد، لا يعني الإدانة، أو الفصل من الوظيفة، بل تناقش الجهات المختصة نتائج التحاليل، وترسل نسخة تأكيدية للمختبر.