لا يوجد ما يقدمونه وغير مُلمين بالوسائل الحديثة.. كاتب يدعو لتقاعد المعلمين والمعلمات في سن الـ55 (فيديو)

دعا الكاتب عبد الرحمن المرشد إلى تقاعد المعلمين والمعلمات في سن الـ 55 عاماً، لعدم وجود جديد يقدمونه بعد هذا السن، وفق تعبيره.

وقال «المرشد» في مقطع فيديو له انتشر على «تويتر»: «عندما يبلغ سن المعلم أو المعلمة 55 عاماً، يكون قد قضى في التدريس أكثر من 30 سنة، وبعد هذا لن يكون لديه جديد ليقدمه، لذا فإنه ينبغي التقاعد بعد هذا السن».

وأضاف: «لدينا جيل جديد لديه إطلاع أكثر بالوسائل التعليمية الحديثة، كما أن الوسائل التعليمية تتطور باستمرار، والمعلمون والمعلمات الكبار في السن ليس لديهم دوافع، ويحتاجون إلى دورات ليكون عندهم إطلاع وخبرة بتلك الوسائل».

واعتبر أنه «عندما يُحال المعلم للتقاعد في هذا العمر فهو شيء جيد لمصلحتهم ومصلحة أبنائهم، وبالتالي سنفتح أبواب جديدة لأبنائنا ونضخ دماء جديدة».

ورأى أن «بقاء المعلم أو المعلمة حتى يكمل سن التقاعد النظامي (60 عاماً)، يعتبر مجازفة لا تعطي النتيجة التي نريد للدارسين».