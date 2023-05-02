وصول طائرة جديدة من #السودان إلى #جدة وعلى متنها 135 هندياً (فيديو)

وصلت طائرة هندية إلى جدة، قادمة من السودان، وعلى متنها 135 شخصاً.

وبحسب مراسل قناة «الإخبارية»، كل الموجودين على متن الطائرة العائدين من السودان ينتمون إلى الجنسية الهندية.

وحرص رجال الجوازات على تسهيل إجراءات دخول ركاب الطائرة بكل يسر وسهولة.

وفور وصول الطائرة ونزول ركابها، عادت مرة أخرى إلى السودان، لإجلاء رعايا آخرين من السودان.

وكان الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية، قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير خارجية جمهورية الهند، سوبراهمانيام جايشانكر.

وخلال الاتصال الذي جرى اليوم، تم استعراض العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

وبحث الجانبان أوجه تعزيز التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف جهود البلدين الصديقين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين.