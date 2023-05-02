بعد واقعة #الطائرة_الأرجنتينية.. طيار مدني يشرح ظاهرة «#الوندشير»

علق الطيار المدني الكابتن عبدالله بن صالح الغامدي، على مقطع فيديو، تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، ظهرت فيه طائرة تُحلّق على مسافة قريبة من الأرض، بينما يحاول قائدها تنفيذ الهبوط بشكل آمن، حتى إنها كادت تسقط على السيارات.

وقال الكابتن الغامدي، في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": هذا هو المقص الهوائي وتتعرض له الطائرات قبل الهبوط والإقلاع ويسمى "الوندشير"، موجتين من الهواء سريعة وقوية معاكسه لبعضها، وهنا يجب على الطيار إلغاء الهبوط، ولو كانت في الإقلاع، إلغاء الإقلاع.

والتقطت كاميرات المراقبة الموجودة في أحد مطارات الأرجنتين، لحظة تحليق طائرة بشكل قريب جدًا من الأرض، حتى كادت تسقط فوق السيارات، ما سبّب حالة من القلق والذعر لجميع الموجودين في أرض المطار.