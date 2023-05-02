الأخبار المحلية

القبض على شخص في #تبوك لترويجه 13721 قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر

2 مايو 2023 · < 1 minute
مكافحة المخدرات
مكافحة المخدرات

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات تقبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه (13721) قرصًا من مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة.
وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected]، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.