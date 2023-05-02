باريس_سان_جيرمان يعاقب #ميسي بسبب غيابه عن التدريب بدون إذن

تحدثت تقارير فرنسية، عن أن نادي باريس سان جيرمان يفكر جدياً في توقيع عقوبة على الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب الغياب عن التدريبات والسفر المفاجئ إلى المملكة العربية السعودية، أمس الاثنين، لقضاء عدة أيام كسفير السياحة المحلية هناك.

وأشارت تقارير الى أن لاعبي باريس سان جيرمان تفاجأوا بغياب ميسي عن التدريبات، بعدما توجه إلى السعودية بعد أقل من يوم من خسارتهم أمام لوريان في الدوري الفرنسي.

ووفقاً لصحيفة "ليكيب"، فإن هناك اتجاهًا داخل أروقة نادي باريس سان جيرمان نحو فرض عقوبة على ليونيل ميسي.

وقال التقرير إن غياب ميسي عن التدريبات صباح أمس الإثنين تسبب في الكثير من الأحاديث الداخلية، من بين اللاعبين أولًا، الذين تفاجأوا بوجود معاملة تفضيلية للأرجنتيني

وأوضح التقرير أن الملف أصبح بين أيدي مسؤولي باريس سان جيرمان، وعلى رأسهم الملاك، الذين أكدوا أنهم لم يتقبلوا فكرة ذهاب ميسي إلى السعودية دون وجود اتفاق مسبق