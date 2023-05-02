رجل الأعمال المصري سميح ساويرس: #السعودية تشهد ثورة استثمارية

أعلن رجل الأعمال المصري، سميح ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للتنمية القابضة، وقف الاستثمارات الخاصة به في مصر بسبب أزمة الدولار.

وقال سميح ساويرس في مقابلة مع قناة “العربية”، إن سبب وقف الاستثمارات في مصر يرجع إلى صعوبة دراسة ربحية المشروعات إثر أزمة صرف العملة.

وأكد أن السبب الرئيسي وراء صعوبة الدخول في فرص استثمارية في مصر هو الضبابية بشأن سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي

وأضاف رجل الأعمال المصري، إن ما حدث خلال العامين الماضيين في مصر هو الذي أوصل الاقتصاد المحلي إلى ما هو عليه اليوم، مؤكدا أن وقف الإنتاج والبيع والاستيراد أثر سلبا على الاقتصاد العام.

وأوضح ساويرس أن المملكة العربية السعودية تشهد ثورة استثمارية، مشيرا إلى أنه ينوى الدخول في مشروعات بالمملكة.

وقال ساويرس: "حاليا أتفاوض بشأن العديد من المشاريع حيث تشهد المملكة ثورة على جميع المقاييس".