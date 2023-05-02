القبض على شخص لمحاولته تهريب نبات القات المخدِّر في #سراة_عبيدة

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن؛ لمحاولته تهريب نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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