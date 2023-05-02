السفير آل جابر يبحث مع المبعوث الأمريكي مستجدات الأزمة اليمنية

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن، المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر - اليوم - في الرياض، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الأزمة اليمنية وبحث سبل التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، كما استعرضت جهود المملكة المختلفة لدعم جهود السلام ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، ودعم الحكومة والاقتصاد اليمني و جهود المبعوث الأممي الخاص لليمن.