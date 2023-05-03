بـ59 نقطة.. نمو #القطاع_الغير_نفطي بالمملكة خلال شهر أبريل الماضي #عاجل

شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة تحسنا مستمرا في الأداء العام للشركات خلال شهر أبريل، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مؤشر مديري المشتريات (RPMI) التابع لبنك الرياض بالمملكة.

وارتفع مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات المعدل موسميا في السعودية من 58.7 نقطة في شهر مارس إلى 59.6 نقطة في شهر أبريل، متراجعا بشكل طفيف عن مستوى شهر فبراير الأعلى في ثماني سنوات (59.8 نقطة) ، حيث تحسنت الظروف العامة للأعمال في كل الشهور منذ شهر سبتمبر 2020.

وكانت الزيادة الحادة والمتسارعة في حجم الأعمال الجديدة هي المحرك الرئيسي لارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي خلال شهر أبريل.