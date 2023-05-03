استقرار أسعار #النفط.. وخام “#برنت” عند 75 دولارا للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملاتها الصباحية اليوم الأربعاء ، بعد هبوطها بنحو 5 % في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في خمسة أسابيع، فيما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

واستقرت العقود الآجلة لخام عند 75.28 دولار للبرميل ، فيما انخفض خام نايمكس 10 سنتات أو 0.1 بالمئة إلى 71.56 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن يرفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بواقع 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء لكبح التضخم، ومن المتوقع أيضا أن يرفع البنك المركزي الأوروبي الفائدة في اجتماعه الدوري الخميس.

وقد تؤدي المزيد من قرارات رفع الفائدة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وتقويض الطلب على الطاقة.